منظمة دولية: المعلومات عن هجوم إدلب "ذات مصداقية"

اعتبرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية المعلومات الواردة عن #الهجوم_الكيمياوي الذي نفذته قوات رئيس النظام السوري بشار #الأسد الأسبوع الماضي في سوريا "ذات مصداقية". وذلك بحسب التقييم الأولي الذي أجراه خبراء المنظمة.

وقالت في بيان إن خبراء المنظمة حللوا المعلومات المتوافرة وأجروا "تقييماً أولياً مفاده أن هذه #المعلومات ذات صدقية.

وكان رئيس #النظام_السوري بشار الأسد، قد قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في #دمشق، إن "الهجوم الكيمياوي" على مدينة #خان_شيخون شمال غربي البلاد، "مفبرك" تماماً، بهدف استخدامه كـ"ذريعة" لتبرير #الضربة_الأميركية على قاعدة جوية للجيش.

لكن الوفد البريطاني في منظمة حظر #الأسلحة_الكيمياوية قال الخميس إن عينات أخذت من مسرح الهجوم الكيمياوي في سوريا الأسبوع الماضي أثبتت وجود #غاز_السارين.

وأضاف الوفد خلال جلسة خاصة للمنظمة في #لاهاي "حلل علماء بريطانيون العينات التي أخذت من خان شيخون. ثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه السارين".

وقال الأسد في أول مقابلة بعد الهجوم الكيمياوي على مدينة #خان_شيخون و#الضربة_الأميركية "بالنسبة لنا الأمر مفبرك مئة في المئة.. انطباعنا هو أن الغرب و#الولايات_المتحدة بشكل رئيسي متواطئون مع الإرهابيين وقاموا بفبركة كل هذه القصة كي تكون لديهم ذريعة لشن الهجوم" على قاعدة الشعيرات الجوية.