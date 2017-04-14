27 اسما جديداً على لائحة العقوبات الكندية ضد نظام الأسد

أسماء جديدة على صلة بنظام الأسد وجرائمه تنضم إلى اللائحة التي أعدتها كندا لفرض #عقوبات مالية جديدة على #النظام_السوري.

سبعة وعشرون اسماً إضافياً تضمنتهم اللائحة بينهم 3 مسؤولين عسكريين من رتب رفيعة سبق أن فرض عليهم #الاتحاد_الأوروبي عقوبات، بسبب تورطهم في عدد من #الجرائم المتعلقة باستهداف المدنيين و #تعذيب_معارضين، وهم اللواء أديب سلامة، واللواء جودت مواس واللواء طاهر خليل.

وتتضمن العقوبات الكندية حظر التعاملات و #تجميد_الأرصدة المالية.

#العقوبات_الكندية الجديدة تعتبر امتداداً لما بدأته حكومة ستيفن هاربر السابقة في 2014 حيث فُرضت هذه العقوبات على #الأسد وعائلته بالإضافة لمسؤولين في كل من الحكومة والجيش.

وتلعب #كندا في الوقت الحالي دوراً مهماً مع الحلفاء الأوربيين بقيادة #واشنطن لزيادة الضغط على #نظام_الأسد لوقف العنف الممنهج ضد الأطفال والمدنيين في #سوريا.

وتأتي هذه الإجراءات الدولية رداً على النظام السوري واستهدافه للمدنيين بالكيمياوي في #إدلب. وهو ما وصفته وزيرة الخارجية الكندية بـ"جريمة حرب".

وكانت كندا من أوائل الدول المساهمة لاحتواء #اللاجئيين_السوريين حيث استقبلت منذ نوفمبر 2015 نحو 40 ألف لاجئ سوري.