لافروف: واشنطن لن تكرر ضرب النظام السوري

طمأن وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف وزير خارجية النظام السوري #وليد_المعلم بأن لقاءه مع وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون تضمن اتفاقاً على عدم تكرار #الضربة_الأميركية لمواقع النظام.

فبعد ساعات من زيارة عاصفة لوزير خارجية الولايات المتحدة إلى #موسكو اجتمع #لافروف بالمعلم، وذلك للتناقش حول تداعيات الضربة الأميركية على #الشعيرات.

يأتي ذلك فيما من المرتقب أن ينضم إلى المباحثات، الجمعة، وزيرالخارجية الإيراني #جواد_ظريف.

ولا شك أن تلك الاجتماعات ستناقش أيضاً الرد الأميركي الأخير وقصف مطار الشعيرات وسبل الرد في #سوريا أو المحافل الدولية.



إذاً يجلس الروس مرة أخرى مع الإيرانيين رغم الخلافات الواضحة على الأرض السورية، ومع النظام رغم كل أسباب الإحراج التي يسببها لهم.

تحرك دبلوماسي روسي كبير رغم الضغط الغربي المتزايد للتخلي عن الأسد.



في الأثناء دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا #هولاند #واشنطن لاستغلال فرصة عدم قدرة #روسيا على الرد على الضربة الأميركية وانشغال #إيران بانتخاباتها الرئاسية من أجل إحدث انعطاف جذري لناحية حل الأزمة السورية.