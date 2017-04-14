وزير خارجية فرنسا: تصريحات الأسد بشأن الكيمياوي أكاذيب

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، الجمعة، إن تصريح رئيس #النظام_السوري بشار الأسد بأن هجوماً بالغاز في محافظة إدلب الأسبوع الماضي "مفبرك مئة في المئة" أكاذيب ودعاية.

وصرح إيرولت بذلك خلال إفادة صحافية مشتركة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في #بكين.

وكان رئيس النظام السوري بشار #الأسد، اعتبر في مقابلة مع وكالة فرانس برس في #دمشق، أن "الهجوم الكيمياوي" على مدينة #خان_شيخون شمال غربي البلاد، "مفبرك" تماماً، بهدف استخدامه "ذريعة" لتبرير #الضربة_الأميركية على قاعدة جوية للجيش.

لكن علماء بريطانيين في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قالوا الخميس إن عينات أخذت من مسرح الهجوم الكيمياوي في #سوريا الأسبوع الماضي أثبتت وجود غاز السارين.

وقال إيرولت إنه شعر "بحزن عميق" حين علم بتصريحات الأسد. وتابع "ما سمعته أكاذيب ودعاية مئة في المئة. إنه وحشية وسخرية مؤلمة مئة في المئة، وعلينا أن نضع نهاية لذلك. نحتاج وقف إطلاق نار حقيقياً".

وأضاف إيرولت أن الدمار الواسع الذي حل بسوريا "ليس خيالاً" ووجه الشكر للصين، وهي عضو دائم في #مجلس_الأمن الدولي مثل فرنسا، "لموقفها المستقل والحكيم".