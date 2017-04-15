المعارضة السورية تحقق تقدماً بحي استراتيجي في درعا

تمكنت فصائل #الجيش_الحر بعد نحو شهرين من المعارك العنيفة في #حي_المنشية بينها وبين #قوات_النظام والميليشيات التابعة له من بسط سيطرتها على عدة نقاط استراتيجية داخل الحي والمتمثلة بالمقسم، وهو الذي يعتبر غرفةَ تواصل لقطاعات النظام ومقرَ قيادة لهم، وسيطرت أيضاً على حاجز مدرسة معاوية، وحاجز مسجد عقبة بن نافع القريب من مبنى الإرشادية وحديقة المنشية التي تعتبر نقطة ارتكاز لقوات النظام داخل الحي.

وتكمن أهمية حي المنشية في أنه يعتبر الحدَ الفاصلَ بين منطقتي #درعا المحطة و#درعا_البلد، كما يُشرف على جمرك درعا القديم على الحدود مع #الأردن.

وتمثل هذه المعركة أهمية كبيرة لقوات #المعارضة في الجبهة الجنوبية لـ #سوريا، إذ سيجنبها خطر الحصار وتكرار سيناريو #حلب، كما ستجعل منطقة درعا المحطة التي يسيطر عليها النظام في مرمى قوات المعارضة.