الطبقة.. "سوريا الديمقراطية" تقترب من أكبر سد

وصلت #قوات_سوريا_الديمقراطية إلى ضواحي مدينة #الطبقة الواقعة تحت سيطرة تنظيم #داعش في شمال #سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس، إن سوريا الديمقراطية "باتت على بعد مئات الأمتار من الطبقة" على مقربة من سد الطبقة الأكبر في سوريا.

وتقدمت هذه القوات خلال ليل الجمعة إلى السبت بعدما تمكنت من طرد عناصر التنظيم من ضاحية الإسكندرية الواقعة جنوب شرق الطبقة، وضاحية عايد الصغير الواقعة جنوب غرب المدينة.

وأوضح عبد الرحمن أن " #معارك ضارية تجري في محيط هاتين الضاحيتين، ويحاول تنظيم داعش شن هجوم مضاد". كذلك تستفيد قوات سوريا الديمقراطية من الضربات الجوية التي يشنها #التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتقع الطبقة على بعد نحو 55 كيلومتراً غرب مدينة #الرقة، التي تعتبر أبرز معاقل التنظيم في سوريا.

كما تعتبر معركة الطبقة جزءاً من الهجوم الشامل المعروف باسم #غضب_الفرات الذي أطلقته سوريا الديمقراطية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لاستعادة الرقة.