لافروف: لا بد من محاسبة مرتكبي هجوم خان شيخون

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "لا بد من محاسبة مرتكبي هجوم #خان_شيخون بعد إجراء تحقيق مستقل ومهني".

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو، أنه "لا بد من حلول سلمية لكافة الصراعات في #الشرق_الأوسط".

وشدد الوزير الروسي "نصر على إجراء تحقيق مستقل في #الهجوم_الكيمياوي على خان شيخون".

وطالب لافروف بلجنة موسعة للتحقيق في هجوم خان شيخون الكيمياوي. وقال: "لدينا علامات استفهام على تحقيق لجنة حظر الكيمياوي في هجوم خان شيخون".

من جهته، قال وزير الخارجية القطري إنه "ينبغي التزام الجميع بنتائج التحقيق في هجوم خان شيخون الكيمياوي".

واعتبر الوزير القطري أن "غياب الردع في الجرائم التي ارتكبت في #سوريا سبب تكرارها". وأعلن وزير الخارجية القطري "متفقون مع روسيا على وحدة التراب السوري"

وقال: "حل الأزمة السورية ينبغي أن يستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة"، مشيراً إلى أننا "ندعم محادثات #أستانا كرافد لمفاوضات جنيف".

كما طالب الوزير بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيمياوي على خان شيخون.