ما تريد معرفته عن الذين يحققون بمجزرة خان شيخون

انتقدت روسيا، الجمعة، المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية لأنها لم ترسل خبراء إلى موقع #مجزرة_إدلب في سوريا، واعتبرت أن تحليل الوقائع والعينات "غير مقبول عن بعد".

لكن المنظمة في موقف صعب، إذ يضطلع علماؤها وخبراؤها بمهمة خطرة في منطقة نزاع مستمر.

في ما يلي لمحة عن عمل المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية:

ما هي المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية؟

تأسست المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية ومقرها #لاهاي في 1997 للإشراف على تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيمياوية التي تهدف إلى تخليص العالم من الأسلحة السامة وتفادي إنتاج المزيد منها.

استخدم السلاح الكيمياوي مثل غاز الخردل لأول مرة في الحرب العالمية الأولى، وبعدها عام 1988 في حلبجة في #العراق خلال حكم صدام حسين. ومن بين الحالات الأخرى استخدم غاز #السارين خلال هجوم في طوكيو عام 1995 من قبل طائفة "أوم".

وبعد نحو عشرين عاماً من المفاوضات، بدأ سريان الاتفاقية في 29 نيسان/أبريل 1997. وينتمي اليوم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية 192 عضوا.

وخلال العقدين الماضيين، أشرفت المنظمة على إتلاف نحو 94% من مخزونات العالم المعلنة من الأسلحة الكيمياوية، وهي تعد لإحياء الذكرى العشرين لذلك في 26 نيسان/أبريل.

وحققت #روسيا والولايات المتحدة أهدافهما لتدمير مخزوناتهما من الأسلحة الكيمياوية خلال السنوات السبع المقبلة.

وهناك أربع دول لم توقع على المعاهدة هي مصر وإسرائيل وكوريا الشمالية وجنوب السودان.

ما هي مهمة المنظمة في سوريا؟

بعد سنوات من الإنكار، رضخ #النظام_السوري للضغوط الدولية في أيلول/سبتمبر 2013 ووافق بموجب اتفاق أميركي روسي على تسليم مخزونه من الأسلحة الكيمياوية إلى المنظمة الدولية، لإتلافه بعد تهديد أميركي بتنفيذ ضربات جوية ضده.

جاء ذلك بعد هجوم في آب/أغسطس 2013 على الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة بالقرب من دمشق. وحمل الغرب والمعارضة السورية النظام مسؤولية الهجوم الذي قتل فيه نحو ألف شخص.

وقالت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية إن سوريا سلمت 100% من مخزونها المعلن من الأسلحة الكيمياوية، وبلغت 1300 طن، وتم إتلافها كلها في كانون الثاني/يناير 2016.

ولكن مع استمرار الهجمات في سوريا، هناك مخاوف من أن سوريا لم تعلن عن كل شيء. وأشار الأمين العام للمنظمة أحمد أوزومجو إلى "فجوات وعدم تناسق" في إعلان سوريا سنة 2013.

ويعد الكلور الذي يمكن أن يصنع منه غاز الكلور المسبب للاختناق مادة كيمياوية عادية تستخدم في الأسمدة وتنقية المياه ولا تحتاج للإعلان عنها كسلاح كيمياوي.

كيف تعمل المنظمة في سوريا؟

لأول مرة في تاريخها، تقوم المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية بتقصي استخدام السلاح الكيمياوي في بلد يشهد حرباً أهلية.

في 2014، شكلت لجنة لتقصي الحقائق من علماء وخبراء للتحقيق بشأن هجمات كيمياوية. وتقول المنظمة إن اللجنة نشرت خبراء "عدة" مرات في سوريا وتستخدم "منهجيات للتحقيق لتحديد إن كان تم استخدام سلاح كيمياوي".

بعد انفجار قنبلة مزروعة بجانب الطريق لدى مرور فريق المنظمة في سوريا في بداية 2014، لم يعد خبراؤها يغادرون #دمشق حرصاً على سلامتهم.

بدلا من ذلك يجرون "مقابلات مع الشهود ويحصلون على عينات بيئية وطبية حيوية وأدلة مادية لتحليلها" في مختبرات تحددها المنظمة.

وترسل تقارير لجنة تقصي الحقائق إلى فريق مشترك بين #الأمم_المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية شكله #مجلس_الأمن الدولي في 2015 لتحديد من يقف وراء الهجمات "إلى أقصى حد متاح".

وألقى الفريق حتى الآن باللوم على جيش النظام السوري في ثلاث هجمات كيمياوية على الأقل على قرى في 2014 و2015. وقال الفريق إن تنظيم #داعش مسؤول عن هجوم بغاز الخردل في 2015.

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ماذا عن مجزرة خان شيخون؟

تقوم المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية بالتحقيق في هجوم 4 نيسان/أبريل على مدينة خان شيخون التي تسيطر عليها الفصائل #المعارضة في محافظة إدلب وقتل فيه أكثر من 100 شخص ثلثهم من الأطفال.

وخلال اجتماع خاص في لاهاي، الخميس، قال أوزومجو إن خبراء فنيين حللوا "معلومات متاحة"، وأن تقديرهم الأولي هو أن الأنباء عن حصول هجوم كيمياوي "ذات صدقية".

وقال ممثل #بريطانيا خلال الاجتماع إن علماء بريطانيين حللوا عينات، وإن النتيجة كانت "إيجابية" بشأن وجود غاز السارين الذي يتلف الأعصاب أو مادة شبيهة بالسارين في العينات التي حللوها.

لكن رئيس النظام السوري بشار #الأسد قال في مقابلة مع فرانس برس، إن هذه التقارير "مفبركة مئة بالمئة" لاستخدامها "ذريعة" لتوجيه ضربة أميركية ضد مطار #الشعيرات في وسط سوريا.

وتأمل لجنة تقصي الحقائق في استكمال عملها خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة.

وقال أوزمجو إن "خبراءنا على علم تام بأهمية المهمة التي ينتظر منهم إنجازها، وأنا واثق أنهم سيؤدونها بطريقة مهنية ونزيهة باستخدام كل الوسائل التقنية المتاحة".