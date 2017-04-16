ارتفاع عدد قتلى حافلات كفريا والفوعة إلى 126

ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة #الراشدين قرب #حلب إلى 126 قتيلاً، في وقت تأجلت دفعة الأحد من المهجَّرين من #حي_الوعر المحاصر إلى #جرابلس في شمال سوريا وفق ما أعلن الأحد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال عمال إنقاذ بالدفاع المدني السوري، إنهم نقلوا مئة جثة على الأقل من مكان الانفجار الذي أصاب حافلات تقل سكاناً من بلدتي #كفريا و #الفوعة الشيعيتين أثناء انتظارهم للعبور من منطقة واقعة تحت سيطرة #المعارضة إلى منطقة خاضعة للنظام في إطار اتفاق إجلاء بين الطرفين المتحاربين.

وأعلن المرصد العدد الجديد للقتلى في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وقال إنه من المتوقع أن يرتفع العدد.