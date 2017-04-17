بعد أستانا.. روسيا تخطط لاجتماع في جنيف بشأن سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف ، الاثنين، نخطط لاجتماع في جنيف حول سوريا بعد اجتماع أستانا المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحافي "داعش و #النصرة والفوضى هي نتيجة مغامرات شركائنا السابقين".

وأكد إصرار روسيا على تحقيق نزيه موضوعي بهجوم خان شيخون الكيمياوي، مشيرا إلى أن لا أحد يعرف ما تقوم به البعثة البريطانية للتحقيق بهجوم خان شيخون.

وقال "لن نسمح بتقويض الجهود الساعية لتسوية سلمية في سوريا".

جاء ذلك بعدما نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل #بوغدانوف قوله، الاثنين، إن دبلوماسيين من #روسيا و #الولايات_المتحدة والأمم المتحدة يعتزمون عقد اجتماع بشأن #الأزمة_السورية في #جنيف الأسبوع المقبل.

وأضاف بوغدانوف أن موسكو لا تزال تنتظر تأكيدا من #واشنطن بشأن عقد الاجتماع.