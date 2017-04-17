الجيش الحر: أخرجنا مطار حماة العسكري عن الخدمة

أفادت مصادر في المعارضة السورية الأحد أنها أطلقت 40 صاروخ غراد على مطار #حماة العسكري ما أدى لخروجه عن الخدمة. وقال "جيش النصر" التابع لـ #الجيش_الحر عبر حسابه على تويتر إن الصواريخ أصابت برج المراقبة والتوجيه داخل المطار ما أدى لنشوب حرائق كبيرة فيه أخرجته عن الخدمة.

من جانب أخر اقتحمت قوات الأسد والميليشيات الرديفة مدينة #صوران في ريف حماة الشمالي، والتي تسيطر عليها #هيئة_تحرير_الشام منذ 21 آذار الفائت.

المعارضة تنسحب من صوران

وانسحب معظم مقاتلي المعارضة من البلدة بعد أن اقتحمتها قوات النظام السوري عقب عشرات الضربات التي شنتها طائرات يعتقد أنها روسية. واستهدفت الضربات أيضا بلدات أخرى بالمنطقة شملت اللطامنة وكفر زيتا.

وفي هذا السياق، قال مقاتل من المعارضة طلب عدم نشر اسمه وهو عضو في جماعة جيش العزة التي لها وجود قوي في محافظة حماة "كان هناك قصف هستيري استهدف البلدة والمنطقة كلها وخاض مقاتلو المعارضة معارك شرسة حتى اضطروا للانسحاب.