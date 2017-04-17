واشنطن: حان الوقت لمحادثات حازمة مع روسيا لدعمها الأسد

قال #مستشار #الأمن_القومي للبيت الأبيض إتش.آر #ماكماستر إن الوقت حان لإجراء محادثات حازمة مع #روسيا بشأن دعمها للحكومة #السورية وأعمالها "التخريبية" في أوروبا.

وأضاف ماكماستر في مقابلة مع محطة (إيه.بي.سي) إن دعم روسيا لحكومة #بشار_الأسد أدى إلى استمرار #حرب_أهلية وتسبب في أزمة متفاقمة في العراق ودول مجاورة وأوروبا.

وأضاف "ولذلك فإن دعم روسيا لهذا النوع من #النظام_الرهيب الذي هو طرف في ذلك النوع من الصراع أمر لابد وأن يكون محل تساؤل بالإضافة إلى الأعمال التخريبية لروسيا في أوروبا.

"ولذلك فإنني أعتقد أن الوقت حان الآن لإجراء تلك المباحثات الحازمة مع روسيا."

وأشار تقرير للمخابرات الأميركية، في يناير/كانون الثاني بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة التي جرت في الولايات المتحدة في 2016، إلى أن روسيا سعت أيضا إلى التأثير على انتخابات في شتى أنحاء أوروبا.

وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون ومحللون إن موسكو استهدفت الانتخابات في فرنسا وألمانيا ومناطق أخرى من خلال الدعاية والاختراق الالكتروني وتمويل مرشحين ووسائل أخرى بهدف عام وهو إضعاف حلف الأطلسي والتحالف عبر الأطلسي.