عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

بعد حماة.. النظام السوري يخلي مطاري الضمير والسين

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

أفادت مصار في المعارضة السورية، الاثنين، أن النظام السوري بدأ عملية إخلاء سريعة لمقاتلاته المتواجدة بمطاري #الضمير و #السين في ريف #دمشق وقام بنقلها إلى مطار دمشق الدولي.

وقبل ذلك أفاد مركز حماة الإعلامي بقيام النظام بإفراغ #مطار_حماة العسكري من المقاتلين الروس والإيرانيين، ونقلهم إلى محطة القطار الواقعة في حي البعث داخل مدينة #حماة.

وكان #الجيش_الحر أعلن الأحد أنه أخرج مطار حماة عن الخدمة. وأفادت مصادر في المعارضة السورية الأحد أنها أطلقت 40 صاروخ غراد على مطار #حماة العسكري، ما أدى لخروجه من الخدمة. وقال "جيش النصر" التابع لـ #الجيش_الحر عبر حسابه على تويتر إن الصواريخ أصابت برج المراقبة والتوجيه داخل المطار ما أدى لنشوب حرائق كبيرة فيه أخرجته من الخدمة.

كلمات دالّة

#الضمير, #السين, #دمشق, #مطار حماة, #حماة, #الجيش الحر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر