بعد حماة.. النظام السوري يخلي مطاري الضمير والسين

أفادت مصار في المعارضة السورية، الاثنين، أن النظام السوري بدأ عملية إخلاء سريعة لمقاتلاته المتواجدة بمطاري #الضمير و #السين في ريف #دمشق وقام بنقلها إلى مطار دمشق الدولي.

وقبل ذلك أفاد مركز حماة الإعلامي بقيام النظام بإفراغ #مطار_حماة العسكري من المقاتلين الروس والإيرانيين، ونقلهم إلى محطة القطار الواقعة في حي البعث داخل مدينة #حماة.

وكان #الجيش_الحر أعلن الأحد أنه أخرج مطار حماة عن الخدمة. وأفادت مصادر في المعارضة السورية الأحد أنها أطلقت 40 صاروخ غراد على مطار #حماة العسكري، ما أدى لخروجه من الخدمة. وقال "جيش النصر" التابع لـ #الجيش_الحر عبر حسابه على تويتر إن الصواريخ أصابت برج المراقبة والتوجيه داخل المطار ما أدى لنشوب حرائق كبيرة فيه أخرجته من الخدمة.