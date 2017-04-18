"سوريا الديمقراطية" تشكل مجلساً مدنياً لإدارة الرقة

أعلنت #قوات_سوريا_الديمقراطية، التي تدعمها #واشنطن، عن تشكيل #مجلس_مدني لإدارة #الرقة، وذلك بعد انتزاع السيطرة على المدينة من قبضة تنظيم #داعش.

وكشفت سوريا الديمقراطية، التي تتكون من وحدات كردية وعربية، في بيان لها، أن لجنة تحضيرية عقدت لقاءات مع أهالي ووجهاء عشائر مدينة الرقة لمعرفة آرائهم حول كيفية إدارة المدينة.

وتعهد الناطق باسم هذه القوات، العميد طلال سلو، بتقديم كل الدعم والمساندة، مشيراً إلى أن "سوريا اليمقراطية" سلمت بالفعل بعض البلدات المحيطة بمدينة الرقة إلى المجلس بعدما طرد عناصر "داعش" منها.