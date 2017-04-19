تقرير: ارتفاع في عدد القتلى الروس غير المعلن بسوريا

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء إحصاء أشارت فيه إلى ارتفاع عدد #القتلى_الروس غير المعلن عنه في #سوريا ، وأفادت بوصول عدد القتلى الروس في معارك استعادة مدينة #تدمر من #داعش إلى 21 قتيلاً، بعد أن ظهرت معلومات عن مقتل 3 متعاقدين عسكريين.

الوكالة أحصت عدد القتلى في الفترة بين 19 من يناير وأواخر شهر مارس الماضي، وقالت إنه أكثر بأربع مرات، من العدد الرسمي الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية وهو 5 جنود.

واستناداً إلى محادثات مع أصدقاء وأقارب القتلى وتدوينات على #مواقع_التواصل الاجتماعي، فإن 18 مواطناً روسياً قتلوا بين شهري يناير ومارس الماضيين.

وتم التحقق من مقتل 3 متعاقدين عسكريين، وهم ليسوا جنوداً رسميين في الجيش الروسي. أما العدد الإجمالي الرسمي لقتلى #الجيش_الروسي منذ تدخل #موسكو في سوريا عام 2015 هو 30 جندياً.