واشنطن تقاطع اجتماعاً لدي ميستورا ومسؤولين روس

قال ستيفان دي ميستورا، مبعوث #الأمم_المتحدة إلى #سوريا، اليوم الخميس، إنه سيجري محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي غاتيلوف، في #جنيف يوم الاثنين المقبل، وإن #الولايات_المتحدة رفضت المشاركة في أي اجتماع ثلاثي في الوقت الراهن.

وقال دي ميستورا للصحافيين "الاجتماع الثلاثي الذي كان احتمالا مطروحا كما تعلمون أرجئ ولن يعقد يوم الاثنين. سيكون اجتماعا ثنائيا. لكن الاجتماع الثلاثي مازال مطروحا.. فقط تأجل."

ورد #دي_ميستورا على سؤال عن نية #الإدارة_الأميركية المشاركة قائلا "هناك نية واضحة للإبقاء على هذه المناقشات الثلاثية واستئنافها، (لكن) الموعد والظروف غير ملائمة لعقدها يوم الاثنين".

وقال يان إيجلاند، مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، إن كل الأطراف السورية أبدت استعدادها للسماح لقوافل المساعدات بالوصول إلى #دوما وأماكن أخرى في #الغوطة_الشرقية. وأضاف "من المهم للغاية أن نصل إلى الغوطة الشرقية".