إسرائيل تغير على مواقع للنظام السوري قرب الجولان

شن الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع تابعة للنظام السوري عقب سقوط ثلاث قذائف هاون في وقت سابق في الشق المحتل من #الجولان السوري .

وأكد مراسل العربية في #القدس سقوط عدة قذائف هاون في الجولان، بدون أن توقع إصاباتٍ أو تخلف أضرارا مادية، وأشار إلى أن صفارات الإنذار أطلقت في المنطقة.

من جهتها، إسرائيل حملت نظام #الأسد مسؤولية أي تهديد يطال حدودها بصرف النظر عن الجهة التي تقف وراءه.

وأعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن "القذائف أطلقت على الأرجح عن طريق الخطأ في إطار المعارك الدائرة في #سوريا".

ورداً على وكالة فرانس برس قالت متحدثة باسم #الجيش_الإسرائيلي إنها غير قادرة على تقديم المزيد من المعلومات عن المواقع التي استهدفها الجيش الاسرائيلي.

إلى ذلك، أكد إعلام النظام استهداف أحد مواقعه، وأفاد بإطلاق صاروخين من داخل الأراضي المحتلة على أحد المواقع العسكرية في محيط بلدة خان أرنبة، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

يذكر أن #إسرائيل تحتل منذ الحرب عام 1967 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل عام 1981، في حين ظل القسم المتبقي من الهضبة البالغة مساحته 510 كيلومترات مربعة تابعاً لسوريا.