اتفاق بين أحرار الشام والنظام السوري على إطلاق 500 سجين

كشف مسؤول في فصائل المعارضة السورية المسلحة لرويترز أن المعارضة توصلت إلى اتفاق مع النظام، تطلق بمقتضاه سراح 500 سجين سيعبرون إلى مناطق المعارضة الجمعة في إطار اتفاق مبادلة بين الطرفين.



وأضاف محمد أبو زيد، المتحدث باسم جماعة #أحرار_الشام أن المفاوضات اكتملت، وأن السجناء سيصلون إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة خارج مدينة #حلب في غضون ساعات.

إلى ذلك، قال دبلوماسي عربي بارز في #قطر شارك في المفاوضات لرويترز إن مسؤولين إيرانيين، ومن جماعة أحرار الشام أجروا مناقشات بشأن مجمل

المبادلة في البلدات الأربع، عندما زار وزير خارجية إيران الدوحة في مارس.

