داعش ينقل مقره من الرقة إلى دير الزور

تنتقل #الرقة ، مقر تنظيم #داعش ، إلى محافظة #دير_الزور ، في مؤشر على اشتداد الخناق على التنظيم الإرهابي.

ونقلت قناة "فوكس نيوز"الأميركية عن مصادر في #البنتاغون أن عناصر "داعش" عززوا تمركزهم في دير الزور منذ شهرين. كما أوضحت المصادر أن المئات من مسؤولي وإداريي التنظيم غادروا الرقة باتجاه منطقة الميادين على بعد 50 كيلومتراً جنوب شرق دير الزور، لكن لجوء متطرفي "داعش" إلى هذه المنطقة لم يحم قياداتهم من الاستهداف الأميركي.

وكشفت واشنطن عن تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة ذاتها، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في التنظيم عبد الرحمن الأوزبكي، المقرب من #أبو_بكر_البغدادي.

واعتبرت هذه العملية النوعية مؤشراً على أن عناصر التنظيم باتوا على مرمى نيران #التحالف_الدولي بقيادة الولايات المتحدة، التي كثفت ضرباتها على "داعش"، ونجحت في حصار مقره بالرقة من ثلاث جهات.