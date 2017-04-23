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3 قتلى بقصف إسرائيلي على معسكر للنظام في القنيطرة

المصدر: دبي – العربية نت
قوات من ميليشيات الدفاع الوطني في سوريا
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قضى 3 مقاتلين موالين للنظام في #دمشق وأصيب اثنان آخران جراء #قصف_إسرائيلي على معسكر تابع لمجموعات "قوات الدفاع الوطني" في منطقة #القنيطرة في جنوب #سوريا، وفق ما أكد مصدر في هذه القوات لوكالة فرانس برس، الأحد.

كما أفاد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته عن "اعتداء إسرائيلي على معسكر نبع الفوار التابع لقوات #الدفاع_الوطني في القنيطرة، أوقع 3 قتلى وجريحين"، في وقت أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن القصف الإسرائيلي حصل صباحاً من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان ناجماً عن قصف صاروخي أو غارة جوية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي.

كلمات دالّة

#دمشق, #قصف إسرائيلي, #القنيطرة, #سوريا, #الدفاع الوطني

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