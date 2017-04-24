سوريا الديمقراطية تدخل "الطبقة" أحد معاقل داعش في سوريا

دخلت #قوات_سوريا_الديمقراطية، الاثنين، مدينة #الطبقة، التي تعد أحد معاقل تنظيم #داعش في محافظة #الرقة شمال #سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: "دخلت قوات سوريا الديمقراطية الاثنين لأول مرة إلى مدينة الطبقة التي تحاصرها من الجهات كافة، وتمكنت من السيطرة على نقاط عدة في القسم الجنوبي ومن التقدم في أطرافها الغربية".

وأكدت "سوريا الديمقراطية" على موقعها الإلكتروني تقدمها في الجبهات "الغربية والشمالية الغربية والجنوبية" في المدينة، مشيرة إلى سيطرتها على مستديرة ونقاط عدة غرب المدينة وتحريرها "قسم من حي الوهب في الجبهة الجنوبية".

وذكر المرصد أن #المعارك تترافق بين الطرفين مع غارات كثيفة للتحالف الدولي، بقيادة واشنطن، على مواقع المتطرفين على أطراف المدينة.

وتقع مدينة الطبقة على الضفاف الجنوبية لـ #نهر_الفرات على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب مدينة الرقة.

وبدأت معركة الطبقة في 22 آذار/مارس بإنزال بري لقوات أميركية يرافقها عناصر من قوات سوريا الديمقراطية جنوب نهر الفرات.

وتدور منذ ذلك الحين معارك في محيط المدينة. كما تمكنت "سوريا الديمقراطية" في بداية الأمر من السيطرة على مطار الطبقة العسكري جنوب المدينة قبل أن تطوق المدينة بشكل كامل في السابع من نيسان/إبريل.

وتندرج السيطرة على الطبقة في إطار حملة "غضب الفرات" التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من #التحالف_الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر لطرد "داعش" من الرقة.