بعد اشتباكات قرب الحسكة.. وحدات كردية تطالب بحظر جوي

اندلعت #اشتباكات الأربعاء بين #القوات_التركية ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية على طول الحدود الشمالية الشرقية في #سوريا ، بحسب ما أفاد #المرصد_السوري لحقوق الإنسان، بعد يوم من قصف جوي تركي على تلك المنطقة.

وقال المرصد إن الاشتباكات اندلعت بعد أن استهدفت وحدات حماية الشعب الكردية "عربة مدرعة للقوات التركية عبرت الحدود السورية التركية".

وأضاف أن القوات التركية قصفت بالمدفعية مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية غرب بلدة الدرباسية الحدودية الواقعة في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا "بالتزامن مع استهداف الوحدات الكردية لمواقع القوات التركية عند الحدود التركية السورية".

وأضاف أنه "لا توجد معلومات عن حجم الخسائر البشرية في صفوف الطرفين".

والثلاثاء قصف الطيران التركي مقراً لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا ما أدى إلى مقتل 28 شخصا من المقاتلين والعاملين في مركز إعلامي.

منطقة حظر جوي

في المقابل، دعت وحدات حماية الشعب الكردية الأربعاء إلى فرض منطقة حظر طيران فوق شمال سوريا، عقب الغارات الجوية التركية . وذكرت وحدات حماية الشعب على تويتر "فقط من خلال إعلان شمال سوريا منطقة حظر طيران تستطيع وحدات حماية الشعب الدفاع عن البلاد دون عوائق. يجب على تركيا الالتزام بمنطقة حظر طيران".

