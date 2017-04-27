بعد الغارة.. الكرملين يحذر من تصاعد التوتر في سوريا

دعا الكرملين الخميس "كل الدول" إلى "ضبط النفس"، محذراً من "تصاعد التوتر" في #سوريا بعد سقوط صواريخ قرب مطار دمشق نتيجة غارة إسرائيلية.

وقال الناطق باسم #الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "نعتبر أنه على كل الدول ممارسة ضبط النفس لتجنب تصاعد التوتر في منطقة مضطربة أساساً، وندعو إلى احترام سيادة سوريا".

وكانت وكالة رويترز أفادت نقلاً عن مصدر استخباراتي لم تحدده بأن غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لميليشيات #حزب_الله اللبناني في #مطار_دمشق ، موضحة أن #إيران تستغل المطار كجسر جوي لإمداد حلفائها.

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن مصادر في #المعارضة أن ضربات صاروخية استهدفت مستودع ذخيرة وقاعدة قرب المطار تستخدمها ميليشيات تدعمها #طهران، في حين قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن الطيران الإسرائيلي استهدف السرب العسكري داخل المطار بخمس غارات.