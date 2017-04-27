غارات للنظام تستهدف مستشفيات ومراكز طبية في ريف إدلب

تشن طائرات #النظام_السوري منذ فجر الخميس #غارات كثيفة على مناطق مختلفة بريف #إدلب، وفق ناشطين.

واستهدفت الغارات، بحسب الناشطين، #المستشفيات و #المراكز الطبية، منها مستشفى دير شرقي بريف #معرة_النعمان ما أدى لإخراجه عن الخدمة.

وكانت #الأمم_المتحدة قد دانت الاعتداءات المتواصلة على المستشفيات شمال #سوريا ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وقال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجيريك، إنه تم الإبلاغ عن أربع عمليات #قصف_جوي، استهدفت منشآت طبية شمال سوريا، خلال نيسان/أبريل الحالي وحده، بالإضافة إلى تعرض مستشفيين في ريف إدلب الجنوبي والشمالي للقصف.

وأشار دوجيريك إلى أن الاعتداءات المتواصلة على المستشفيات والمنشآت الطبية هي من أكثر ملامح #الحرب فظاعةً وأدت إلى مقتل مئات العاملين في المجال الطبي.