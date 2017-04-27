سجال وتوتر أميركي روسي بشأن سوريا

دعت #واشنطن الخميس أمام #مجلس_الأمن الدولي المجتمع حول النزاع في #سوريا إلى ممارسة "كل الضغوط" الممكنة على #روسيا حليفة #النظام_السوري لفرض وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت المندوبة الأميركية لدى #الأمم_المتحدة #نيكي_هيلي التي ترأس بلادها مجلس الأمن خلال نيسان/إبريل إنه "يجب أن تتجه كل الأنظار وأن تمارس كل الضغوط الآن على روسيا، لأنها هي القادرة على وقف كل هذا إن أرادت".

وتساءلت سفيرة #الولايات_المتحدة خلال اجتماع مخصص للوضع الإنساني في سوريا: "من هو البلد العضو (في المجلس) الذي يواصل حماية نظام (بشار #الأسد) الذي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية؟".

واعتبرت هيلي أن على روسيا أن تفي بوعدها بإجراء #مفاوضات سلام حقيقية والتوصل إلى حل سياسي.

وجاء الرد الروسي خلال مؤتمر موسكو السادس حول الأمن الدولي، حيث لوحت موسكو بإجراءات مضادة لما وصفته بسلوك واشنطن المزعزع للاستقرار في سوريا.

وجدد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، انتقاد #الغارات_الأميركية على مطار #الشعيرات في السابع من نيسان/إبريل الحالي، واصفاً إياها بالخرق الفاضح للقانون الدولي. وفي سابقة من نوعها، اعتبرها أيضاً تهديدا للقوات الروسية في سوريا.

من جهته، قال مساعد الأمين العام لشؤون الإغاثة الإنسانية #ستيفن_أوبراين في تقرير عرضه على المجلس إن الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءاً مع دخول النزاع عامه السابع.

وأكد أوبراين أن الفشل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى آلاف المدنيين المحاصرين في سوريا، يشكل وصمةَ عار للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن خاصة، موضحاً أن الاتفاقات التي عقدت مؤخراً بشأن إجلاء مدنيين عن بعض المدن السورية المحاصرة هي اتفاقات قد لا تستوفي المعايير القانونية الدولية أو تتقيد بالمبادئ الإنسانية.

كما دعا إلى وقف القتال في #الغوطة الشرقية قرب #دمشق، حيث قال إن جيش #نظام_الأسد يحاصر نحو 400 ألف مدني.

ولم تتمكن قوافل المساعدات الدولية من الوصول إلى الغوطة الشرقية منذ تشرين الأول/أكتوبر.

من جانبه، وصف سفير #فرنسا فرنسوا دولاتر الوضع الإنساني بأنه "مفجع".

وقال دولاتر إن "وقف إطلاق النار لم يعد قائماً. المساعدات الإنسانية بكل بساطة لم تعد تصل"، في تصريح أمام الصحافيين قبل دخول قاعة الاجتماع.

كذلك دعا #موسكو إلى ممارسة "ضغوط أكبر على #النظام_السوري وإلى التزام أوضح من الولايات المتحدة بعد الضربات الأميركية الأخيرة فجر 7 نيسان/إبريل على مطار #الشعيرات العسكري.