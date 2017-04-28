"وحدات الحماية" الكردية تهدد بوقف معركة الرقة

تجددت الخميس الاشتباكات بين القوات التركية ومقاتلين #أكراد في شمال #سوريا ، في وقت هددت فيه #وحدات_الحماية_الكردية بإيقاف معركة #الرقة.

وقضى ثلاثة مقاتلين أكراد، الخميس، برصاص #الجيش_التركي خلال اشتباك جديد عبر الحدود السورية - التركية ، هو الثاني في يومين، بحسب ما نقلت وكالة "دوغان" للانباء.

وأفادت الوكالة بتعرض جنود أتراك متمركزين في محافظة #شانلي_اورفه التركية المتاخمة لسوريا لقذائف هاون ثم لرصاص بنادق رشاشة من مناطق خاضعة لسيطرة #وحدات_الحماية الكردية.

وبحسب الوكالة، ردت القوات التركية على النيران، ما أدى الى اشتباك وجيز قتل فيه ثلاثة من عناصر المجموعة المسلحة الكردية.

وفي وقت سابق، هدّدت وحدات #حماية_الشعب الكردية #الولايات_المتحدة الأميركية بإيقاف معارك الرقة في حال لم تتخذ إجراءات تجاه الضربات التركية ضد قواتها في سوريا.

وقالت الناطقة الرسمية باسم الوحدات #نسرين_عبدالله ، إن الوحدات ستنسحب من الرقة في حال لم تتحرك #واشنطن وتقوم برد فعل ملموس تجاه الضربات التركية المتواصلة، واصفةً إياها بأنها "غير مقبولة بحسب القانون الدولي".