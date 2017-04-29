رابع فنان سوري يغيّبه الموت عام 2017

أعلن في دمشق، عن وفاة الفنانة السورية المعروفة #هالة_حسني، عن 75 عاماً، بعد معاناتها مع #مرض_السكري.

وكانت حسني قد أجرت عملية جراحية في مفصل القدم، وأصيبت بأمراض مختلفة منذ عدة أعوام، مما جعلها تغيب عن الظهور التلفزيوني فترة طويلة، بعدما كان في رصيدها الفني أكثر من 150 عملا تلفزيونياً وإذاعياً ومسرحياً.

ولدت الفنانة الراحلة في #دمشق، عام 1942، وعرفت في #السينما والدراما التلفزيونية والمسرح. وظهرت بدءاً من عام 1976 في مسلسل "فوزية"، ثم توالى ظهورها في "حارة نسيها الزمن" و"الأجنحة" و"خلف الجدران" و"المحكوم" و"أشواك ناعمة"، وأعمال مختلفة وقف على رأسها ظهورها المتواصل في مسلسل #مرايا الشهير مع الفنان #ياسر_العظمة. فضلا عن اشتراكها بمسلسل "باب الحارة" المعروف على نطاق واسع عربياً.

وكان للفنانة الراحلة ظهور في فيلم "أحلام المدينة" وفيلم "أموت مرتين وأحبك". وهي على الرغم من حصولها على إجازة جامعية في الاقتصاد والسياسة من ألمانيا، إلا أنها عشقت المسرح مبكراً، وأدت أدواراً مسرحية منذ أوائل سبعينات القرن الماضي، كما في مسرحية "المهرج" ومسرحية "مهاجر برسبان".

واقتصر ظهور حسني على الأعمال الإذاعية بعد تدهور حالتها الصحية منذ سنوات، ولم تعد تظهر على الشاشة بعد اشتراكها في مسلسل "مرايا" ذائع الصيت.

وتعد الفنانة هالة حسني، رابع فنان سوري يغيبه الموت لهذا العام 2017.

فقد أعلن عن وفاة الفنان السوري رفيق السبيعي بتاريخ 5 يناير 2017. ثم أعلن عن وفاة الفنان وليد حبال بتاريخ 21 يناير من ذات العام. أما الفنان ناصر وردياني فقد أعلن عن وفاته بتاريخ 16 مارس. ثم الفنانة هالة حسني بتاريخ 28 إبريل 2017.