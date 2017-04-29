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لافروف: موسكو مستعدة للتعاون مع أميركا بشأن سوريا

المصدر: موسكو - رويترز
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نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف قوله، اليوم السبت، إن #موسكو مستعدة للتعاون مع #الولايات_المتحدة بشأن حل #الأزمة_السورية.

ومن حين لآخر تؤكد السلطات الروسية استعدادها لاستئناف التعاون مع #واشنطن بشأن سوريا وقضايا دولية أخرى في سبيل #مكافحة_الإرهاب.

لكن العلاقات بين البلدين شهدت تراجعاً جديداً بعدما أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على سوريا لمعاقبة حليفة موسكو على استخدامها المشتبه به لغاز #السيسرين السام في أبريل/نيسان. وأدانت روسيا التحرك الأميركي.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء أن ميخائيل بوغدانوف، نائب #لافروف ، قال أيضاً يوم السبت إن السلطات الروسية تأمل أن تشارك #المعارضة _السورية_المسلحة في محادثات السلام المقررة في #آستانة عاصمة كازاخستان يومي الثالث والرابع من مايو/أيار.

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