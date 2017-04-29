ماكرون عن الأسد: علينا التدخل ضد من يستخدم "الكيمياوي"

أوضح مرشح الوسط لانتخابات #الرئاسة_الفرنسية #إيمانويل_ماكرون ، مواقفه مما يجري في العراق وسوريا، مؤكدا أن #فرنسا مع التدخل ضد #النظام_السوري الذي استخدم الأسلحة الكيمياوية مؤخرا.

وقال #ماكرون "علينا أن نتدخل ضد من يستخدمون الأسلحة الكيمياوية، وأقصد هنا بشار #الأسد في #سوريا. الشيء الثاني هو بناء مبادرة سياسية ودبلوماسية، فالحل لا يكون عسكريا".

وعن العراق قال ماكرون "في #العراق الرد لن يكون عسكريا بل سياسيا". وتابع: "في سوريا، إذا كررنا ما فعلناه في العراق، سنواجه المشاكل نفسها. سنسقط طاغية ولكن سنخلق الفوضى التامة، والمجموعات الإرهابية تنتعش".

وعما سيفعله لو انتخب رئيساً لفرنسا بشأن سوريا، أوضح: "إذاً سأجمع كل العالم حول طاولة، ولنذهب بعيدا عما ذهبت إليه إيران وروسيا في #استانة، لأنه غير كاف. أتحدث عن مبادرة سياسية حقيقية مع الأمم المتحدة والدول العربية وباقي الفاعلين الدوليين لإعادة الاستقرار إلى المنطقة".