سوريا..النظام وروسيا يخرجان 7 مستشفيات بإدلب من الخدمة

أعلن مسؤولان طبيان يعملان في منطقة #إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة في شمال غرب #سوريا، أن سبعة مستشفيات ومستوصفات باتت خارج الخدمة في هذه المنطقة خلال شهر نيسان/إبريل نتيجة #الغارات الجوية لقوات النظام السوري والقوات الروسية.

وقال رئيس دائرة المشافي في مديرية صحة إدلب عبد الحميد دباك إنه "خلال شهر نيسان/إبريل تم استهداف المشافي في ريف إدلب الجنوبي بشكل ممنهج وواضح".

وعدد دباك سبع مؤسسات طبية على الأقل باتت خارج الخدمة، مضيفا أنه نتيجة هذا القصف "انتقل الضغط إلى ريف إدلب الشمالي وإلى المشافي الحدودية" مع #تركيا.

وتابع أن العمل جار "على ترميم المشافي التي قصفت، لكن وللأسف فإن الطيران ما زال في الأجواء والقصف ما زال مستمرا".

من جهته قال مدير صحة إدلب الطبيب منذر خليل لوكالة "فرانس برس" إنه "بعد استهداف مشافي النسائية والأطفال لم يبق لدينا الكثير من الحواضن والغواصات التي يمكن أن تستقبل الأطفال حديثي الولادة والذين يعانون من أمراض خاصة".

وأوضح أن ثلاثة مستشفيات أخرى في محافظة #حماة المجاورة باتت أيضا خارج الخدمة.