سوريا.. مقتل 10 مدنيين في درعا بقصف جوي وأرضي

قُتل 10 مدنيين، على الأقل، الأحد، جراء قصف جوي وأرضي على مواقع #المعارضة بمدينة #درعا، جنوبي #سوريا.

وقال محمد اليوسف، أحد العاملين في الدفاع المدني (معارضة)، إن منطقة درعا البلد، تعرضت لقصف جوي وأرضي بشكل مكثف.

وأكد اليوسف أن القصف أسفر عن مقتل 10 مدنيين، على الأقل، غالبيتهم من #الأطفال و #النساء، وإصابة آخرين بجروح، من دون تحديد عددهم.

من جانبهم، قال ناشطون إن قوات #النظام_السوري ألقت #براميل_متفجرة على المدينة. وتتقاسم المعارضة والنظام السيطرة على مدينة درعا، منذ نحو 3 سنوات، حيث تشهد المدينة معارك بين الجانبين من فترة لأخرى.

وتتألف مدينة درعا من منطقتين هي " #درعا_البلد"، التي تسيطر عليها المعارضة، و" #درعا_المحطة"، ويسيطر عليها النظام، حيث يفصل بينهما وادي.