قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد داعش في الطبقة بسوريا

أحرزت #قوات_سوريا_الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها #واشنطن تقدماً أمام تنظيم داعش في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وتحظى مدينة #الطبقة التي يسيطر عليها داعش منذ العام 2014 بأهمية استراتيجية مزدوجة، باعتبار أنها تفتح الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن إلى #الرقة، معقل المتطرفين في سوريا، وتضم سداً مائياً هو الأكبر في البلاد.

وقال المرصد إن قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على 40% من الطبقة من بينها أكثر من نصف المدينة القديمة، وذلك بعد أسبوع على دخولها هذه المدينة الواقعة على بعد 55 كلم غرب الرقة.

وأشار المرصد إلى تواصل المعارك صباح الأحد.

طائرات داعش المسيرة

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية مقاومة شرسة من المتطرفين الذين يستخدمون خصوصا طائرات مسيرة مسلحة على غرار ما يفعلون ضد القوات العراقية التي تحاول طردهم من مدينة# الموصل كبرى مدن شمال العراق.

وبحسب المرصد، اعتمد التنظيم منذ حصار المدينة على إرسال انتحاريين وسيارات مفخخة إلى مواقع قوات سوريا الديمقراطية في محاولة لإعاقة تقدمهم، وهو الأسلوب الذي يعتمده في كل الجبهات التي يخسر سيطرته عليها.

وكان عدد سكان الطبقة يقارب 240 ألف نسمة قبل بدء النزاع في سوريا في العام 2011، لكن أكثر من 80 ألفاً من السكان فروا من المعارك.

وتقع تلك المدينة التي يستخدمها داعش كقاعدة للقيادة وتضم السجن الأبرز للتنظيم بالقرب من سد مهم يحمل اسمها (سد الطبقة) لا يزال خاضعا لسيطرة المتطرفين

وتندرج السيطرة على مدينة الطبقة في إطار حملة "غضب الفرات" التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف الدولي في نوفمبر لطرد داعش من الرقة معقلهم الأبرز في سوريا.