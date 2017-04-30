مقتل 8 من الدفاع المدني في غارة جوية بريف حماة

قال #الدفاع_المدني_السوري على حسابه في "تويتر"، اليوم السبت، إن ثمانية متطوعين قتلوا، عندما استهدفت ضربة جوية مركزاً له في ريف #حماة الشمالي.

ويعمل الدفاع المدني السوري، المعروف أيضا باسم #الخوذ_البيضاء، في مناطق تسيطر عليها #المعارضة في #سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مركز #الدفاع_المدني المستهدف يقع في بلدة #كفر_زيتا في #ريف_حماة الشمالي، وإنه تعرض لقصف جوي وصاروخي عنيف اليوم السبت.

ويشن جيش #النظام_السوري - مدعوماً بضربات جوية روسية وميليشيات مسلحة تدعمها إيران - حملة ضد مناطق #المعارضة_السورية شمال مدينة حماة التي تسيطر عليها #قوات_الأسد في مواجهة مكاسب حققتها المعارضة الشهر الماضي.