داعش يخسر 70% من الطبقة ثاني أهم معاقله بسوريا

يقاتل تنظيم #داعش في #سوريا على نحو ثلاثين في المئة من المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرته في الطبقة، ثاني أهم معاقله السورية بعد #الرقة، وأفاد المرصد السوري بتقدم واسع لقوات سوريا الديمقراطية واستعادة نحو سبعين في المئة من المدينة.

وأكد المرصد أن مقاتلي داعش تراجعوا داخل #الطبقة إلى المدينة التي تعرف بـ"الثورة" والتي تضم ثلاثة أحياء كبيرة.

وأضاف المرصد أن #قوات_سوريا_الديمقراطية مدعومة من ضربات #التحالف_الدولي تخوض معارك شرسة ضد التنظيم الذي يستخدم طائرات من دون طيار وسيارات مفخخة وانتحاريين لصد الهجوم على الطبقة.

ومنذ أواخر مارس تخوض #القوات_الكردية المعركة لاستعادة الطبقة الواقعة على بعد 55 كيلومتراً غرب الرقة معقل تنظيم داعش.