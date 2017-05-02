اجتماع ثلاثي تحضيري لمحادثات أستانا.. ودي ميستورا مراقب

يعقد ممثلو #روسيا و #تركيا و #إيران ، اليوم الثلاثاء، لقاء تحضيرياً قبل بدء #محادثات_أستانا غداً في العاصمة الكازاخستانية.

ومن المرتقب أن يضم الاجتماع، إضافة إلى روسيا وتركيا وإيران وهي الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار، ممثلاً عن #الولايات_المتحدة على مستوى سفير، ومبعوثين خاصين من #الأردن.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن جميع الأطراف ستشارك في اجتماع أستانا الرابع بشأن سوريا، الذي ينطلق غداً الأربعاء، ويستمر ليومين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أنور جايناكوف، إن جميع الأطراف أكدت مشاركتها في الاجتماع، بما فيهم وفد المعارضة المسلحة السورية وكذلك المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن مشاركة دي ميستورا ستكون بصفة مراقب بناء على دعوة من حكومة #كازاخستان وسيرافقه وفد فني من خبراء #الأمم_المتحدة الذين حضروا اجتماعات سابقة في أستانا.

وأشار دوجاريك إلى أن دي ميستورا سيجري مشاورات سياسية مع ضامني وقف إطلاق النار وغيرهم من الحاضرين.

وأفادت مصادر دبلوماسية بوصول وفد #النظام_السوري ، برئاسة #بشار_الجعفري ، إلى أستانا للمشاركة في المحادثات حول #الأزمة_السورية.