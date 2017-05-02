سوريا.. قلق أممي بعد تدهور أوضاع محاصري الغوطة الشرقية

أعربت #الأمم_المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني لمحاصري #الغوطة_الشرقية بريف #دمشق.

كما كشف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لـ #لأمم_المتحدة ستيفان دوغريك، أن الإمدادات التجارية والإنسانية لا تزال ممنوعة من الوصول داخل الغوطة الشرقية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية بالنسبة لـ400 ألف شخص محاصرين في المنطقة.

وأضاف دوغريك أن البنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية والمدارس، لا تزال متأثرة بالقيود الصارمة مع وصول تقارير عن القصف والغارات الجوية والقتال.

وأوضح أن الأمم المتحدة لم تصل إلى أي جزء من الغوطة الشرقية منذ أكتوبر الماضي.