3 آلاف مطالب بوقف القتال بين جماعات مسلحة في الغوطة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن نحو 3 آلاف شخص نزلوا للاحتجاج بشوارع منطقة ريفية مكتظة بالسكان شرقي العاصمة، مطالبين بوقف القتال بين جماعات مسلحة.

وذكر المرصد أن عناصر من مقاتلي #جيش_الإسلام أطلقوا النار لتفريق المحتجين في #عربين بالغوطة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 12 محتجاً.

وأضاف المرصد أن 95 شخصا قتلوا في أول يومين منذ بدء المعارك بين مقاتلي المعارضة يوم الجمعة الماضي، بينهم 87 مسلحاً ينتمي 32 منهم لجيش الإسلام فضلاً عن 8 مدنيين.

كما قال المرصد وناشطون إن القتال يدور بين جيش الإسلام من جانب و#فيلق_الرحمن وهيئة تحرير الشام من جانب آخر.

وتسبب القتال بين الفصائل المسلحة في مقتل المئات في أبريل/نيسان من العام الماضي قبل الاتفاق على وقف لإطلاق النار في مايو/أيار في #قطر.