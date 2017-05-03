قتلى وجرحى بانفجار في اعزاز على الحدود مع تركيا

قتل خمسة أشخاص في تفجير #سيارة_مفخخة قرب مقر الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن #المعارضة_السورية، في مدينة #اعزاز الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شمال #سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: "وقع تفجير بسيارة مفخخة أمام مسجد في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي وقرب مقر الحكومة المؤقتة"، ما أسفر عن مقتل "خمسة مدنيين وشرطي".

وأشار عبد الرحمن إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في حالات خطرة

وقد نشر ناشطون صور التفجير على مواقع التواصل الاجتماعي.