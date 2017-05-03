موسكو: مقتل مستشار عسكري روسي برصاص قناص في سوريا

قُتل مستشار عسكري روسي في #سوريا "بنيران قنّاص خلال هجوم شنّه مسلحون معارضون" على موقع لقوات #النظام_السوري، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن #وزارة_الدفاع_الروسية الثلاثاء.

وبحسب الوزارة فإن اللفتنانت كولونيل أليكسي #بوتشيلنيكوف كان في سوريا ضمن مجموعة المستشارين العسكريين الروس، التي يقع على عاتقها تدريب وحدة مدفعية تابعة لجيش #النظام_السوري.

وأوضح #الجيش_الروسي أنه "خلال أحد التدريبات تعرضت الوحدة لنيران قناصة، وأصيب اللفتنانت كولونيل بوتشيلنيكوف بجروح قاتلة".

وبذلك يرتفع رسميا عدد القتلى من #الجنود_الروس في سوريا إلى 31 عسكريا.