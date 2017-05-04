أستانا.. المعارضة السورية توافق على العودة للمفاوضات

وافقت المعارضة السورية على العودة إلى طاولة المفاوضات في عاصمة كازاخستان، أستانا.

وفي وقت سابق، بعد تعليق وفد الفصائل السورية المسلحة مشاركتها في اجتماعات #أستانا 4 التي انعقدت، الأربعاء، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية الخميس عن أحد أعضاء الوفود المشاركة في المحادثات، توقعه بحدوث قفزة، والتوصل إلى التوقيع على إنشاء مناطق "منخفضة التوتر" أو مناطق لوقف التصعيد من قبل الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران.

وأعلن مصدر من داخل قاعة المفاوضات في أستانا، أن الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا اتفقت على وثيقة روسية تنص على إنشاء 4 مناطق منخفضة التوتر. ونقلت وكالة "انترفاكس" عن مصدر مقرب من المفاوضات، قوله إن الوفود المشاركة في المفاوضات بأستانا قد اتفقت حول جميع البنود التي تنص عليها الوثيقة.

وكانت وكالة "نوفوستي" قد نقلت في وقت سابق الخميس عن مصدر من أحد الوفود المشاركة لم تذكر هويته، أنه ما تزال نقطة واحدة في الوثيقة محل خلاف بين الدول الضامنة، مشيرا إلى أن النقاش لا يزال متواصلا فقط حول هذه النقطة.

وكانت وكالة "ريا" الروسية قد أشارت إلى أن فصائل المعارضة السورية ستعود بعد ظهر الخميس للمشاركة في محادثات أستانا، وهو ما حدث بالفعل.

دي ميستورا يلتقي المعارضة

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" في أستانا أن تعليق المعارضة مشاركتها، الأربعا،ء في المحادثات لم يغير شيئاً من برنامج الأعمال، فقد جرت باقي اللقاءات الثنائية كما كان مخططاً، أما الشيء المستجد الوحيد، أو المتغير الوحيد فهو أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والموفد الأميركي، التقيا المعارضة الخميس.

وينتظر أن تكون هناك جلسة لجميع الوفود بعد ظهر الخميس.

وافاد مراسل "العربية" في وقت سابق أن بعض الوفود في أستانا أكدت، الخميس، أن المعارضة ستشارك.

وكانت وزارة خارجية #كازاخستان التي تستضيف المباحثات السورية، أعلنت، الأربعاء، أنها تتوقع عودة وفد المعارضة للمشاركة في الاجتماعات اليوم الخميس، وذلك بعد تعليق الوفد مشاركته احتجاجاً على قصف #النظام_السوري وروسيا لمناطق المعارضة.

هذا وأعلنت وسائل إعلام النظام السوري عن موافقة النظام على مقترح روسي بإقامة مناطق لتخفيف التوتر ووقف تصعيد القتال.

اجتماعات ثنائية

وكان المشاركون انشغلوا في اليوم الأول (الأربعاء) من #محادثات_أستانا بلقاءات ثنائية نشطة، قالت مصادر مطلعة إنها هدفت إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بالنسبة لحل النزاع في #سوريا.

والتقى الوفد الروسي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط #ستيوارت_جونز. كما أجرى جلسة عمل مع وفد #النظام_السوري برئاسة بشار #الجعفري.

من جهته، عقد الوفد الأميركي، الأربعاء، لقاء مع وفد #الأردن برئاسة مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، أعقبه لقاء مماثل مع الوفد التركي.

وأعرب #جونز عن أمله بنجاح المفاوضات، وقال إن "التركيز الأميركي في المفاوضات ينصبّ بالدرجة الأولى على تقليص التوتر".

وأكدت وزارة خارجية #كازاخستان التي تستضيف المفاوضات أن المشاركين في محادثات أستانا بحثوا الوثيقة التي قدمتها #روسيا بشأن إنشاء مناطق تهدئة.