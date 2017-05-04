روسيا: وقف إطلاق النار في مناطق سوريا اعتبارا من 6 مايو

أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات أستانا عاصمة كازاخستان حول سوريا، ألكسندر لافرانتييف، في مؤتمر صحافي عقب توقيع الدول الراعية للمفاوضات لاتفاق المناطق الـ4 بسوريا، أنه اعتبارا من 6 مايو/أيار سيتوقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر، مشيراً إلى أن الدول الضامنة اتفقت على إمكانية مشاركة دول أخرى في المراقبة شرط التوافق".

وأكد رئيس الوفد الروسي أن بلاده ستعمل عن كثب مع أميركا والسعودية بشأن سوريا.

وقال إن موسكو مستعدة لإرسال مراقبين إلى المناطق الأربع في سوريا.

وأضاف "الأميركيون لا يزالون يتجاهلون محاولات روسيا لتوثيق التعاون العسكري ولكننا مستمرون في المحاولة".

هذا ووقعت الدول الثلاث الراعية لمحادثات أستانا 4 (روسيا، تركيا وإيران)، الخميس، على اتفاق بشأن المناطق الأربع منخفضة التوتر في سوريا.

وشدد وزير الخارجية الكازاخي في جلسة موسعة للوفود المشاركة في أستانا، على أنه ليس هناك حل عسكري في #سوريا.

كما أكد أن استئناف #مفاوضات_جنيف مرتبط بنتائج أستانا.

إلى ذلك، أشار إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات السورية ستعقد في منتصف يوليو/تموز.