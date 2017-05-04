شاهد كيف وبخ معارض سوري وفد إيران في أستانا

التقطت عدسات الكاميرا في أستانا لحظة غضب، عبر فيها معارض سوري عن صرخة كل سوري عانى القتل اليومي في سوريا، بنار الميليشيات المدعومة من إيران.

ففي لحظة توقيع الدول الثلاث الراعية لاتفاق المناطق الأربع منخفضة التوتر في أستانا، الخميس، وتحديداً حين تقدم رئيس الوفد الإيراني للتوقيع على الاتفاق، وقف الرائد ياسر عبد الرحيم، قائد غرفة عمليات فتح حلب، وهتف : "مجرمون، قاتلون، أنتم تقتلون الشعب السوري"، رافضاً أن يكون لإيران دور ضامن في الاتفاق أو أي دور آخر.

وكان وفد المعارضة السورية في أستانا أعلن في مؤتمر صحافي بعيد توقيع الاتفاق من قبل الدول الراعية، رفض أن يكون لإيران أي دور في أي اتفاق يعقد حول سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وفد المعارضة المسلحة في أستانا، أسامة أبو زيد في مؤتمر صحافي، الخميس، في أستانا عقب توقيع الاتفاق من قبل الدول الراعية، وخروج بعض من وفد المعارضة السورية اعتراضاً على توقيع إيران: "نرفض أن يكون لإيران أي دور في الاتفاق أو أن تكون دولة ضامنة له، فإيران دولة قاتلة للشعب السوري".