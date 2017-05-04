هذا ما تضمنته وثيقة روسيا في محادثات أستانا

علقت #الفصائل_السورية المعارضة مشاركتها، الأربعاء، في #أستانا 4، بعد مطالبتها بوقف #النظام_السوري لهجماته، فضلاً عن المطالبة بانسحاب كافة الميليشيات التابعة لإيران والمتواجدة على الأراضي السورية.

إلا أن مصادر مقربة من المفاوضات، أفادت الخميس باحتمال كبير لعودة الفصائل إلى طاولة المحادثات.

من جهتها، قدمت روسيا وثيقة لبحثها بين المفاوضين، تنص على إنشاء مناطق منخفضة التوتر، على أن تكون الدول الضامنة كلا من روسيا وإيران وتركيا.

وتدعو تلك الوثيقة إلى ما يلي:

1 - إنشاء مناطق لخفض التصعيد في محافظة #إدلب، إلى الشمال من #حمص، في الغوطة الشرقية (التي ينشئها الضامنون) وفي جنوب سوريا (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى) بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية.

2 - وفي حدود مناطق تخفيف التصعيد:

• ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك استخدام أي نوع من الأسلحة

• توفير وصول إنساني سريع وآمن وبدون إعاقة تحت سيطرة الضامن

• تهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين

• اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة

• تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وعمل هيئات الحكم المحلي

3 - وعلى طول حدود مناطق التصعيد، إنشاء المناطق الأمنية لمنع وقوع حوادث وإطلاق النار مباشرة بين الأطراف المتنازعة.

4 - تشمل المناطق الأمنية ما يلي:

- نقاط تفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن الأنشطة الاقتصادية

- مراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.

5 - على الضامنين:

• ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات

• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والمجموعات والمنظمات التابعة لها في مناطق التصعيد

• مواصلة الأنشطة لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في التسوية السلمية في نظام وقف إطلاق النار

6 - يقوم الضامنون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بالتصعيد (يشار إليه فيما يلي باسم "الفريق العامل المشترك") على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السلاح، ومناطق التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلا عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة.

ويتعين على الضامنين أن يتخذوا التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار/مايو 2017.

يعد الفريق العامل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعلاه الخرائط مع مناطق التصعيد والمناطق الأمنية التي سيوافق عليها الضامنون فضلا عن مشروع نظام الفريق العامل المشترك.

وسيقدم الفريق العامل المشترك تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة في سوريا في إطار عملية أستانا.