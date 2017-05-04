هذه هي المناطق الأربع التي نص عليها اتفاق أستانا

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في محادثات #أستانا 4، الخميس، في #كازاخستان لإقامة مناطق منخفضة التصعيد أو التوتر داخل سوريا، سيشمل كلا من #إدلب وكذلك أجزاء من #حلب و #اللاذقية و #حمص.

وأضافت أن الاتفاق سيحظر استخدام جميع الأسلحة في تلك المناطق، وسيسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إليها.

دي ميستورا يشيد باتفاق المناطق الأربع

من جهته، أشاد ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، باتفاق المناطق الأربع الذي وقعت عليه الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، الخميس في أستانا.

ووصف الخطوة بأنها في الاتجاه الصحيح لوقف حقيقي للقتال في #سوريا.

وقال دي ميستورا للصحافيين "اليوم في أستانا أعتقد أنه كان بوسعنا أن نشهد خطوة إيجابية مهمة واعدة في الاتجاه الصحيح في عملية وقف تصعيد الصراع".

في حين قال كبير المفاوضين الروس في المحادثات، ألكسندر #لافرينتييف، إن #موسكو مستعدة للتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة والسعودية بشأن سوريا.

المعارضة السورية ترفض الدور الإيراني

في المقابل، رفضت المعارضة السورية أن يكون لإيران أي دور في أي اتفاق يعقد حول سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وفد المعارض المسلحة في أستانا، أسامة أبو زيد في مؤتمر صحافي في أستانا عقب توقيع الاتفاق من قبل الدول الراعية، وخروج بعض من وفد المعارضة السورية اعتراضاً على توقيع إيران: "نرفض أن يكون لإيران أي دور في الاتفاق، أو أن تكون دولة ضامنة له، فإيران دولة قاتلة للشعب السوري".