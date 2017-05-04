النصرة تعتقل المقاتل السوري الأشهر "صائد دبابات النظام"

اعتقلت #هيئة_تحرير_الشام "جبهة #النصرة سابقاً" في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 3 أيار/مايو، أحد أشهر المقاتلين #السورييين ضد النظام، والمشهور بتدميره لدبابات النظام " #سهيل_الحمود " المعروف باسم " #سهيل_أبو_التاو " بعد مداهمة منزله بمدينة إدلب.

وسهيل أبو التاو صاحب الـ27 عاماً، دمر حوالي 70 دبابة للنظام بصواريخ التاو، وتسبب في حرق طيارتين من نوع الميغ.

ووفقاً لما نقل نشطاء فإن سيارتين رباعيتي الدفع تابعتين للنصرة حاصرتا منزل "سهيل"، قبل أن يقوم عناصرها بمداهمته واعتقاله من منزله لأسباب مجهولة.

ولأن هيئة تحرير الشام اعتادت على اعتقال النشطاء من الجيش الحر بدون ذكر الأسباب، فإن سبب الاعتقال بقي غير معروف بدقة، ذلك أن الجبهة لم تصدر أي تفسير أو تبرير لاعتقال "أبو التاو"، ولكن رجح ناشطون أن سبب اعتقاله هي الانتقادات اللاذعة التي وجهها "سهيل" للجبهة على صفحته الفيسبوكية، والتي تم إغلاقها بعد اعتقاله.

يضاف للانتقادات التي وجهها سهيل للجبهة، فإنه نشر صورة له وهو يقف مكموم الفم أمام لوحة كتبتها جبهة النصرة وعلقتها على جانب إحدى الطرقات بإدلب تحمل العبارة التالية "لا للهدنة.. لأنها فتنة"، منتقداً من كتب اللوحة لكونه هو الطرف الأبرز في اتفاقية المدن الأربع التي أدت لتهجير سكان الزبداني ومضايا وبلودان، إضافة لصورة أخرى وهو يدخن سيجارة ومن خلفه ظهرت لوحة كتب عليها "الدخان والأرجيلة حرام".