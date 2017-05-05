حمص.. خروج الدفعة الثامنة من مهجري "الوعر" إلى جرابلس

انطلقت اليوم الجمعة، الدفعة الثامنة من المهجرين من حي الوعر، في مدينة حمص، المحاصر من قبل النظام السوري، باتجاه مدينة جرابلس، الخاضعة لسيطرة قوات "درع الفرات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق أبرم، في 13 مارس/آذار الماضي، بين سكان الحي وروسيا، الداعم العسكري والسياسي للنظام السوري، يقضي بتهجير سكان الوعر، بعد أن ضيق النظام حصاره على الحي وزاد من وتيرة استهدافه بالقصف.

وتتألف القافلة الثامنة، من 29 حافلة لنقل المدنيين، و7 حافلات فارغة، إضافة إلى شاحنات لنقل أمتعة المهجرين، الذين بلغ عددهم 1216 (366 عائلة).

ومن المقرر أن تصل القافلة، في وقت متأخر من مساء اليوم، إلى أحد المخيمات في ريف حلب الشمالي، الخاضع لسيطرة قوات المعارضة السورية.

وقالت مصادر في المعارضة للأناضول إن القافلة تحمل 327 رجلًا و381 امرأة، إضافة إلى 508 أطفال.

وبهذه القافلة الثامنة يصل عدد المهجرين، من حي الوعر 15 ألفا و366.

وينص اتفاق التهجير على خروج عناصر المعارضة من حي الوعر باتجاه ريف حمص الشمالي، أو إلى محافظة إدلب أو إلى المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، خلال عملية "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي.

وحي الوعر هو آخر معاقل المعارضة في حمص، وشهد أشرس قصف جوي وصاروخي من قبل النظام، مطلع فبراير/شباط الماضي وحتى مطلع مارس/آذار الماضي؛ ما أجبر سكانه على القبول باتفاق التهجير.

وتوجهت دفعتان من المهجرين، إلى مخيمات محافظة إدلب، فيما توجهت 6 دفعات بينها دفعة اليوم إلى مخيمات في ريف حلب الشمالي، منذ بدء تنفيذ الاتفاق قبل سبعة أسابيع، بمعدل دفعة كل أسبوع.