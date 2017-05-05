لافروف وتيلرسون يبحثان المناطق الآمنة في سوريا

ناقش وزيري الخارجية الروسي سيرجي #لافروف والأميركي ريكس #تيلرسون، الجمعة، في ألاسكا على هامش اجتماع مجلس القطب الشمالي، المناطق الآمنة التي اُعلن التوصلُ لاتفاق بشأنها في اجتماع #أستانا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن إلكسندر لافرنتييف المبعوث الروسي إلى محادثات السلام السورية في أستانا أن المناطق الآمنة التي ستقام في سوريا ستغلق أمام الطائرات الحربية الأميركية وتلك التابعة للتحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده واشنطن.

وتدخل اعتباراً من اليوم الجمعة المذكرة التي وقعتها الدول الضامنة " #تركيا و #روسيا و #إيران " حول تأسيس #مناطق_تخفيف_التوتر ، أو ما يعرف أيضا بمناطق "خالية من الاشتباكات" في #سوريا، حيز التنفيذ، حيث ستبدأ الدول الثلاث العمل على تفاصيل إطار الاتفاق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات الحربية الروسية توقفت عن التحليق فوق المناطق الآمنة في سوريا من أول مايو، وقالت الوزارة إن اتفاق المناطق الآمنة حظي بدعم الأمم المتحدة وأميركا والسعودية، الأمر الذي يضمن تنفيذه.

ووقعت الدول الثلاث الضامنة للمباحثات بين النظام السوري والفصائل المسلحة بختام مؤتمر أستانا الرابع أمس الخميس، على المذكرة.