انتخاب رياض سيف رئيسا للائتلاف الوطني السوري

انتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، السبت، رياض سيف رئيسا جديدا لها وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة إسطنبول التركية.

وبات رياض سيف الذي خلف أنس العبدة الرئيس السادس للائتلاف الذي يتمسك بكونه الممثل السياسي للمعارضة والثورة السورية.

جاء هذا عقب عقد #الائتلاف على مدار يومين (الجمعة والسبت)، اجتماعات هيئته العامة (عدد أعضائها 102) في الدورة العادية التي حملت رقم 33، بمقره في #اسطنبول .

ويعتبر رياض سيف (70 عاماً) أحد أبرز وجوه #المعارضة_السورية ، وقد اعتقل من طرف نظام #الأسد مرتين قبل اندلاع الثورة السورية، فقضى عدة سنوات بالسجن، بتهمة نشاطه خلال ما يُعرف بـ "ربيع دمشق" في بداية تولي بشار الأسد للسلطة عام 2000.

يذكر أنه انطلقت اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني بدورتها الثالثة والثلاثين في اسطنبول حيث بحث المجتمعون آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية، ومخرجات جولة أستانا الأخيرة.

وتمت مناقشة انتخاب هيئة رئاسية جديدة، تضم الرئيس ونوابه والأمين العام، إضافة إلى انتخاب الهيئة السياسية التي تضم ١٩ عضواً.

من جانبه قال هادي البحرة عضو الائتلاف السوري لقناة "الحدث" إن "رياض سيف من الشخصيات المعروفة لمناهضة النظام".

وأضاف: "الائتلاف لا يرفض أي اتفاق يساهم في حقن الدم السوري".