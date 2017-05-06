بالقرب من قصر الأسد.. سيدة سورية تأكل من القمامة!

انتشرت صورة لسيدة سورية تأكل من #القمامة ، في منطقة #المالكي ، في العاصمة السورية #دمشق ، والتي تبعد مسافة بسيطة عن قصر #الأسد في #المهاجرين .

وتظهر الصورة سيدة مسنّة تلتقط بيدها اليسرى ما يشبه التفاحة، وتقضمها، من حاوية قمامة، بينما تتكئ بيدها اليمنى على حاوية القمامة.

ونشر موقع "هاشتاغ سوريا"، صورة تلك السيدة، اليوم السبت، قائلاً إن الصورة التقطت لها في منطقة "المالكي" والتي تؤدي إلى حي راق آخر هو حي "أبو رمانة": "وكلها أحياء يتجمع فيها الأغنياء والمسؤولون وأثرياء الحرب". على حد ما ذكره في خبره الذي أردف أن ملابس السيدة صاحبة الصورة "لا توحي بأنها متسولة، بل تدل على أنها كانت في حال جيدة، إلا أن الظروف قهرتها". على حد تعبيره.

وتعتبر منطقة "المالكي" في العاصمة السورية دمشق، هي المكان الأثير لرجال نظام الأسد. وتعتبر معقلهم المفضّل للسكنى، منذ أيام الأسد الأب.

وينخر الفساد بنية #النظام #السوري إلى الدرجة التي صنّفته فيها منظمة الشفافية الدولية بأنه أحد أكثر الأنظمة فساداً في العالم.

وجاء في تعليق على خبر السيدة التي تأكل تفاحة من القمامة: "نحن لسنا مسؤولين عن سرقة أموال الفقراء. من يحكم ومعه عائلته وابن خالته الحرامي رامي (مخلوف) مسؤول عنها". حسب ما جاء في تعليق على الموقع الذي نشر الصورة والخبر المفصّل عنها.

ويستولي آل الأسد وأقرباؤهم من آل مخلوف وآل شاليش، على صلب الاقتصاد السوري، ويعقدون الصفقات الضخمة على حساب أموال وقوت السوريين. الأمر الذي حدا بمنظمة الشفافية الدولية إلى اعتبار النظام السوري من أكثر الأنظمة فساداً على مستوى العالم، وذلك في تقرير رسمي صدر أوائل العام الجاري.