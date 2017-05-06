روسيا: إعلان خرائط اتفاق مناطق سوريا في 4 يونيو

نشرت وزارة الخارجية الروسية، السبت، نصا تفصيليا لاتفاق إقامة #مناطق_آمنة في #سوريا جاء فيه أن #روسيا و #تركيا وإيران اتفقت في مذكرة موقعة في 4 مايو/أيار على إقامة 4 مناطق منفصلة "لتخفيف التوتر" لمدة 6 أشهر على الأقل.

وأضافت المذكرة أن الدول الضامنة ستتفق على #خرائط مناطق تخفيف التوتر بحلول 4 يونيو/حزيران وأن الاتفاق يمكن تمديده تلقائيا إذا وافقت الدول الضامنة الثلاث.

وتشمل أكبر منطقة لخفض التوتر محافظة إدلب وأحياء مجاورة في محافظات #حماة و #حلب واللاذقية. وتقع المناطق الثلاث الأخرى في شمال محافظة #حمص والغوطة الشرقية شرقي العاصمة دمشق وفي جنوب سوريا على الحدود مع #الأردن.

وقف الاشتباكات ودخول المساعدات

ويطالب الاتفاق قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بوقف كل الاشتباكات داخل تلك المناطق وإتاحة المناخ المناسب لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين لمنازلهم وإصلاح البنية التحتية.

وتلتزم الدول الضامنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة قتال تنظيم داعش وجبهة النصرة وجماعات أخرى داخل مناطق تخفيف التوتر وخارجها.

ورفضت جماعات المعارضة المسلحة والسياسية في سوريا الاقتراح وقالت إن روسيا لم تكن عازمة ولا قادرة على إلزام الرئيس بشار الأسد وحلفائه المدعومين من إيران باحترام اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.